Мингарелли рассказал об огромном разрыве в представлении Европы об Украине и реальностью

Новости Украины: Мингарелли сообщает, что в Европе не знают о фантастическом туристическом потенциале Украины.

В Западной Европе нет представления об Украине как стране, имеющей чрезвычайные туристические и промышленные возможности.

Так ответил на вопрос об имидже Украины в Европейском союзе Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время встречи в Киевской торгово-промышленной палате (КТПП) со столичными бизнесменами на двухдневной бизнес-конференции "Партнерство в бизнесе", сообщили Укринформу в КТПП.

"В Европе существует огромный разрыв между представлением о том, что такое Украина, и реальностью. Очень мало людей знают, что в Украине самая лучшая земля сельскохозяйственного назначения в Европе. Никто не знает, что Украина имеет фантастический туристический потенциал, ведь здесь есть морские побережья, горы, архитектурное наследие, а также высокообразованные и высокопрофессиональные люди. В Западной Европе нет представления об Украине, как стране, в которой чрезвычайные промышленные возможности. Никто не знает, что в Украине производятся авиационные двигатели, ракеты. Европейцы думают, что эти товары делают в России", - поделился посол.

По словам Мингарелли, Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины. Если в 2014 году доля украинского экспорта в ЕС составляла 25%, то сегодня — 42%.

Глава представительства ЕС в Украине напомнил, что по инициативе Европейского союза было создано в Украине 15 центров информационной поддержки бизнеса. На их развитие Европейский банк реконструкции и развития выделил €40 млн.

Однако, считает он, украинцы недостаточно информированы об этих программах и не пользуются всеми возможностями. Он отметил, что не является специалистом по коммуникации, однако проблемы информирования СМИ являются очевидными.

Представители малого и среднего бизнеса, которые присутствовали на бизнес-конференции, поставили Хьюга Мингарелли болезненные для них вопросы о возможности экспорта в ЕС, квотирование продуктов и сертификации товаров, а также проявили интерес к программам по финансированию, поддержке обмена опытом, налоговой образования и стартапов.

Посол также отметил, что работа программ сотрудничества с ЕС будет продолжена, ведь одна из главных целей деятельности Европейского союза в Украине – это помочь создать должное бизнес-среду для развития малых и средних предприятий.