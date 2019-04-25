Рада приняла в первом чтении закон о режиме совместного транзита с Евросоюзом

Новости Украины: Рада планирует ввести режим общего транзита с ЕС.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9532 "О режиме общего транзита".

За принятие соответствующего решения проголосовали 234 народных депутата при минимально необходимых 226.

Законопроект разработан во исполнение статей 76, 84 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приложения XV к настоящему Соглашению в части дальнейшего участия Украины в совместной транзитной системе в соответствии с Конвенцией о процедуре общего транзита от 20 мая 1987 года.

Кроме того, задачи по подготовке проекта закона определены в Плане приоритетных действий правительства на 2019 год, в Меморандуме о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором, ратифицированным Законом Украины от 8 ноября 2018 года №2613-VIII.

Принятие законопроекта обосновывается необходимостью имплементации в национальное законодательство Украины положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

Согласно статье 15а Конвенции о процедуре общего транзита, любая третья страна может стать договаривающейся стороной настоящей Конвенции, если она приглашена депозитарием Конвенции по решению Объединенного комитета, который отвечает за администрирование этой Конвенции и обеспечение ее надлежащего исполнения.

Согласно позиции стороны ЕС для получения приглашения к Конвенции о процедуре общего транзита Украина должна доказать способность выполнять ее условия, в частности, используя в одностороннем порядке до одного года национальный модуль Новой компьютеризированной транзитной системы, которая используется договаривающимися сторонами Конвенции.

Законопроект предусматривает принятие отдельного Закона "О режиме общего транзита", которым устанавливаются основные принципы организации и осуществление совместного режима транзита товаров через таможенную территорию Украины, порядок и условия перемещения таких товаров по таможенной территории Украины в общем режиме транзита, осуществление таможенных формальностей, применение механизма гарантирования уплаты таможенного долга, применение специальных транзитных упрощений и другие особенности осуществления операций общего режима транзита.