Скачать
Четверг, 25.04.2019
Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
СММ ОБСЕ потеряла уже третий за полгода беспилотник на линии разграничения
СММ ОБСЕ потеряла уже третий за полгода беспилотник на линии разграничения
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется

ЮНИСЕФ передаст Украине 780 тысяч доз вакцин от кори, паротита и краснухи

ЮНИСЕФ передаст Украине 780 тысяч доз вакцин от кори, паротита и краснухи
21:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: ЮНИСЕФ доставит в Украину 780 тысяч дополнительных доз вакцины от кори.

ЮНИСЕФ в ближайшее время доставит в Украину дополнительно 780 тыс доз вакцин против кори за сэкономленные на предыдущих закупках средства.

Соответствующие изменения к постановлению "Некоторые вопросы закупки медицинских иммунобиологических препаратов для реагирования на вспышки кори в Украине", инициированные Министерством здравоохранения, утвердили на заседании Правительства. Документ устраняет юридические барьеры и позволяет закупить вакцину на сэкономленные средства, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В этом году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставит в Украину дополнительные 780 тыс. доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Такая закупка не потребует дополнительного выделения средств из государственного бюджета. Вакцины закупят за деньги, сэкономленные ранее благодаря эффективным процедурам государственных закупок через международные организации ", - говорится в сообщении.

Минздрав совместно с Центром общественного здоровья разработали специальную методику, которая позволила рассчитать потребности в вакцинах на три года вперед. Дополнительная закупка вакцин связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по кори в Украине и постоянным ростом среднемесячного использования вакцин. Дополнительные поставки вакцин позволят гарантированно покрыть потребность в прививках, которая увеличивается в связи со вспышкой. Соответственно, для детей, которые не вакцинировались ранее, и взрослых из групп риска (медиков, учителей, студентов, военных и участников ООС) дефицита в вакцинах не будет.

Супрун рассказала о будущем медреформы

Как сообщалось, всего с начала вспышки (с лета 2017 года) корью заболели более 100 тыс. украинцев, 36 человек умерли. По оперативным данным Центра общественного здоровья с начала года по состоянию на 18 апреля корью заболели 41 640 человек (19 271 взрослых и 22 369 детей), от осложнений кори умерли 15 человек.

Все области Украины полностью обеспечены вакцинами, закупленными за государственный счет, в соответствии с календарём прививок.

Бесплатно прививаться по календарю прививок в коммунальных ( "государственных") медучреждениях могут все пациенты, которые подписали декларацию по семейным врачом в этом заведении. С начала лета пройти бесплатную вакцинацию, гарантированную национальным календарем прививок, можно будет также и в частных медучреждениях врачей-ФЛП, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины, а также отдельные вакцины будут во всех частных роддомах (вакцины БЦЖ и для профилактики гепатита В).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Вакцины, Корь, ЮНИСЕФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
03 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
04 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
05 Короткие поздравления с Чистым Четвергом в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туск и Абэ обсудили вопросы Украины и Кореи
Туск и Абэ обсудили вопросы Украины и Кореи
Глава правительства Чечни попал в &quot;черный список&quot; США
Глава правительства Чечни попал в "черный список" США
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь