ЮНИСЕФ передаст Украине 780 тысяч доз вакцин от кори, паротита и краснухи

Новости Украины: ЮНИСЕФ доставит в Украину 780 тысяч дополнительных доз вакцины от кори.

ЮНИСЕФ в ближайшее время доставит в Украину дополнительно 780 тыс доз вакцин против кори за сэкономленные на предыдущих закупках средства.

Соответствующие изменения к постановлению "Некоторые вопросы закупки медицинских иммунобиологических препаратов для реагирования на вспышки кори в Украине", инициированные Министерством здравоохранения, утвердили на заседании Правительства. Документ устраняет юридические барьеры и позволяет закупить вакцину на сэкономленные средства, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В этом году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставит в Украину дополнительные 780 тыс. доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Такая закупка не потребует дополнительного выделения средств из государственного бюджета. Вакцины закупят за деньги, сэкономленные ранее благодаря эффективным процедурам государственных закупок через международные организации ", - говорится в сообщении.

Минздрав совместно с Центром общественного здоровья разработали специальную методику, которая позволила рассчитать потребности в вакцинах на три года вперед. Дополнительная закупка вакцин связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по кори в Украине и постоянным ростом среднемесячного использования вакцин. Дополнительные поставки вакцин позволят гарантированно покрыть потребность в прививках, которая увеличивается в связи со вспышкой. Соответственно, для детей, которые не вакцинировались ранее, и взрослых из групп риска (медиков, учителей, студентов, военных и участников ООС) дефицита в вакцинах не будет.

Как сообщалось, всего с начала вспышки (с лета 2017 года) корью заболели более 100 тыс. украинцев, 36 человек умерли. По оперативным данным Центра общественного здоровья с начала года по состоянию на 18 апреля корью заболели 41 640 человек (19 271 взрослых и 22 369 детей), от осложнений кори умерли 15 человек.

Все области Украины полностью обеспечены вакцинами, закупленными за государственный счет, в соответствии с календарём прививок.

Бесплатно прививаться по календарю прививок в коммунальных ( "государственных") медучреждениях могут все пациенты, которые подписали декларацию по семейным врачом в этом заведении. С начала лета пройти бесплатную вакцинацию, гарантированную национальным календарем прививок, можно будет также и в частных медучреждениях врачей-ФЛП, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины, а также отдельные вакцины будут во всех частных роддомах (вакцины БЦЖ и для профилактики гепатита В).