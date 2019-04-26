Скачать
Пятница, 26.04.2019
На Донбассе ВСУ привели в полную боевую готовность: что произошло
На Донбассе ВСУ привели в полную боевую готовность: что произошло
Итоги 25 апреля: закон о языке и заседание Совбеза ООН
Итоги 25 апреля: закон о языке и заседание Совбеза ООН
Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида
Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида

Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида

Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида
09:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 26 апреля - день памяти Фомаиды Египетской. В народе говорили, что в этот день начинают вылетать шмели.

Это был период цветения медуницы. Также отмечали, что 26 апреля начинают вылетать шмели. Чествовали зайцев, говорили, что в этот день они отмечают свои именины. Также к концу апреля начинает куковать кукушка. Считалось, что именно 26 апреля медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе разнообразные отвары и снадобья, отправлялись в лес на ее заготовку. Медуница росла на опушках, полянах лиственных и смешанных лесов. Ее также использовали в приготовлении еды, добавляя в салаты. Что касается медуницы, то основное ее отличие от других растений заключается в том, что в зависимости от стадии цветения окраска лепестков становится разной. Сначала появляются розовые бутоны, потом цветы приобретают фиолетовый или синий оттенок.

Как правило, расцветает медуница одновременно с подснежниками. Она известна как растение, которое оказывает положительное воздействие на человеческий организм, а потому, неудивительно, что медуница используется в народной медицине даже сегодня.

Существовала очень интересная легенда о медунице, которую уместно упомянуть 26 апреля. Однажды Бог захотел проверить, насколько ему предана пчела, ведь она считалась самым трудолюбивым существом в мире. И Бог решил спросить у пчелы, какие цветы дают воск, а какие – мед. Пчела облетела всю землю и отыскала большое количество цветов. Больше всего ей понравилась именно медуница, а также черемуха и дятлина. И она решила скрыть их от Бога, поскольку испугалась, что он все это отнимет. Однако Бог все узнал, и когда пчела начала перечислять цветы, то сказал, что она может употреблять нектар со всех цветов кроме медуницы, дятлины и черемухи. Также он предупредил пчелу, что, если она возьмет нектар черемухи, то ослепнет на 12 дней, с дятлины – никогда не наестся и не принесет меда, с медуницы – умрет в тот же момент. С тех пор пчелы никогда не берут нектар из медуницы.

Обычно медуницу собирала самая опытная женщина в семье, поскольку для этого приходилось идти в лес, что было достаточно опасным. Кстати, женщины 26 апреля одевались в мужской тулуп, чтобы обезопасить себя и от зверей, и от случайных разбойников.

В православной церкви в этот день почитали и молились святой Фомаиде, которая, как считалось, помогала избавиться от блудных страстей.

Народные приметы

Если кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней

Знаменательные события в истории: 26 апреля 2019 года

Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным

Дуб распустился – лето будет теплым и погожим. Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то урожай будет богатым

Золотисто-желтые первоцветы распустились – примета того, что вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Приметы, Медуница, Весна, Народные приметы, 26 апреля, Праздники в апреле, Какой праздник 26 апреля, Праздник 26 апреля, Заячьи именины, Фомаида, День Фомаиды Египетской.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
03 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
04 Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
05 Команда Зеленского готовит законопроект по возвращению статьи за незаконное обогащение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь