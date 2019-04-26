Страстная пятница 2019: приметы и суеверия

Новости Украины: Страстная или Великая пятница традиционно наступает за два дня до Пасхи.

Поскольку Пасха в 2019 году отмечается 28 апреля, то Страстная пятница припадает на 26 апреля.

После Чистого четверга, когда велись все работы по дому, в Страстную пятницу следует отказаться от любой работы, особенно от шитья, вязания, стирки и уборки.

В пятый день Страстной недели в церкви вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. В православии на утренней службе читаются "12 Евангелий" Святых Страстей Христовых, а на вечерней выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы".

В Великую пятницу пост особенно строгий, в этот день принято ничего не есть до самого выноса плащаницы на вечернем богослужении.

Народные приметы и суеверия

По приметам, хлеб, испеченный в Страстную пятницу Великого поста, никогда не заплесневеет и исцеляет от всех болезней. Такой хлеб, по народным суевериям, защищал жилища от пожаров, а моряков от кораблекрушений.

Добрая примета, если хлеб получался красивым, с румяной корочкой. Если же - подгорал или плохо пропекся, ожидали неприятностей.

В Страстную пятницу смеяться и радоваться нельзя. По народным суевериям, кто в этот день веселится, будет весь год плакать.

Плохая примета протыкать землю железом в Страстную пятницу - беда постигнет того, кто это сделает. Посему растения, посаженные или посеянные в этот день, погибнут и только петрушка дает двойной урожай.

Одежда, постиранная хозяйкой и вывешенная для просушки в пятницу, никогда не станет чистой, а на белье проявятся кровавые пятна.

Освящать кольца в Страстную пятницу добрая примета – по народным суевериям они защищают от всех болезней того, кто их носит.

Приносить в дом двенадцать горящих свечей после службы в церкви - хорошая примета. Это принесет в дом счастье и достаток на ближайший год, если свечи догорят дома.

Если отлучить ребенка от груди в Страстную пятницу – по народным приметам, он будет здоровым и счастливым.

Приметы, связанные с погодой, также актуальны - если пасмурно на Страстную пятницу, то хлеб будет с бурьяном, а звездное небо обещает, что пшеница будет зернистой.

От употребления алкоголя в Страстную пятницу лучше воздержаться – в народе есть суеверие, что люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками.

Дети, зачатые в последнюю пятницу Великого поста, по народным суевериям, рождаются больными или могут стать преступниками в будущем. Так что от плотских утех также лучше воздержаться.

Печная зола Страстной пятницы помогает в лечении алкоголизма, сглаза и смертной тоски, а тряпка, которой обтерли все углы в доме, лечит больные поясницу и ноги. Но прятать такую тряпку нужно подальше от чужих глаз.

Печь куличи и красить яйца народные приметы рекомендуют в Страстную пятницу Великого поста. Только перед тем как приняться за работу, нужно обязательно прочитать "Отче наш", а потом начать, произнося "Господи, благослови".

По народным суевериям, чтобы здоровье было крепким, в Страстную пятницу нужно отказаться от стрижки, окраски волос и вообще любых косметических процедур.

Плевать на землю в Великую пятницу нельзя. Народные приметы говорят, что кто на землю плюнет - от того все святые отвернутся на весь год.

Есть ли на вашем доме порча - можно определить в Страстную пятницу. Для этого утром нужно пойти в церковь и с зажженной свечкой отстоять службу. Затем, вернувшись домой, обойти с остатком свечи комнату за комнатой. Свеча, возле "порченной" вещи, сильно затрещит и начнет чадить черным дымом.

Магию Страстной пятницы Великого поста знахари использовали для многих целей - заговаривали от болезней, лечили и ставили обереги.