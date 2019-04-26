Скачать
Пятница, 26.04.2019
На Донбассе ВСУ привели в полную боевую готовность: что произошло
На Донбассе ВСУ привели в полную боевую готовность: что произошло
Итоги 25 апреля: закон о языке и заседание Совбеза ООН
Итоги 25 апреля: закон о языке и заседание Совбеза ООН
Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида
Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида

Страстная пятница 2019: приметы и суеверия

Смотрите фото (3)
Страстная пятница 2019: приметы и суеверия
09:01 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Страстная или Великая пятница традиционно наступает за два дня до Пасхи.

Поскольку Пасха в 2019 году отмечается 28 апреля, то Страстная пятница припадает на 26 апреля.

После Чистого четверга, когда велись все работы по дому, в Страстную пятницу следует отказаться от любой работы, особенно от шитья, вязания, стирки и уборки.

В пятый день Страстной недели в церкви вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. В православии на утренней службе читаются "12 Евангелий" Святых Страстей Христовых, а на вечерней выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы".

В Великую пятницу пост особенно строгий, в этот день принято ничего не есть до самого выноса плащаницы на вечернем богослужении.

Народные приметы и суеверия

По приметам, хлеб, испеченный в Страстную пятницу Великого поста, никогда не заплесневеет и исцеляет от всех болезней. Такой хлеб, по народным суевериям, защищал жилища от пожаров, а моряков от кораблекрушений.

Добрая примета, если хлеб получался красивым, с румяной корочкой. Если же - подгорал или плохо пропекся, ожидали неприятностей.

В Страстную пятницу смеяться и радоваться нельзя. По народным суевериям, кто в этот день веселится, будет весь год плакать.

Плохая примета протыкать землю железом в Страстную пятницу - беда постигнет того, кто это сделает. Посему растения, посаженные или посеянные в этот день, погибнут и только петрушка дает двойной урожай.

Одежда, постиранная хозяйкой и вывешенная для просушки в пятницу, никогда не станет чистой, а на белье проявятся кровавые пятна.

Освящать кольца в Страстную пятницу добрая примета – по народным суевериям они защищают от всех болезней того, кто их носит.

Приносить в дом двенадцать горящих свечей после службы в церкви - хорошая примета. Это принесет в дом счастье и достаток на ближайший год, если свечи догорят дома.

Если отлучить ребенка от груди в Страстную пятницу – по народным приметам, он будет здоровым и счастливым.

Приметы, связанные с погодой, также актуальны - если пасмурно на Страстную пятницу, то хлеб будет с бурьяном, а звездное небо обещает, что пшеница будет зернистой.

От употребления алкоголя в Страстную пятницу лучше воздержаться – в народе есть суеверие, что люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками.

Дети, зачатые в последнюю пятницу Великого поста, по народным суевериям, рождаются больными или могут стать преступниками в будущем. Так что от плотских утех также лучше воздержаться.

Печная зола Страстной пятницы помогает в лечении алкоголизма, сглаза и смертной тоски, а тряпка, которой обтерли все углы в доме, лечит больные поясницу и ноги. Но прятать такую тряпку нужно подальше от чужих глаз. 

Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника

Печь куличи и красить яйца народные приметы рекомендуют в Страстную пятницу Великого поста. Только перед тем как приняться за работу, нужно обязательно прочитать "Отче наш", а потом начать, произнося "Господи, благослови".

По народным суевериям, чтобы здоровье было крепким, в Страстную пятницу нужно отказаться от стрижки, окраски волос и вообще любых косметических процедур.

Плевать на землю в Великую пятницу нельзя. Народные приметы говорят, что кто на землю плюнет - от того все святые отвернутся на весь год.

Есть ли на вашем доме порча - можно определить в Страстную пятницу. Для этого утром нужно пойти в церковь и с зажженной свечкой отстоять службу. Затем, вернувшись домой, обойти с остатком свечи комнату за комнатой. Свеча, возле "порченной" вещи, сильно затрещит и начнет чадить черным дымом.

Магию Страстной пятницы Великого поста знахари использовали для многих целей - заговаривали от болезней, лечили и ставили обереги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Традиции, Суеверия, Приметы, Праздники, Страстная пятница, 26 апреля, Какой праздник 26 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
03 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
04 Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
05 Команда Зеленского готовит законопроект по возвращению статьи за незаконное обогащение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь