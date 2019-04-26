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Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике

Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике
11:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Лилия Гриневич сообщила, что с 2021 года Министерство образования и науки Украины планирует ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников.

Все выпускники украинских школ с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике, анонсировала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"С 2021 года мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников. И я хочу сегодня это анонсировать на заседании Верховной Рады заблаговременно. Это значит, что выпускники девятых классов этого года будут готовиться к такому экзамену", - сказала она в ходе часа вопросов к правительству в украинском парламенте в пятницу.

Л.Гриневич пояснила, что министерство исходит из того, что базовые математические навыки необходимы каждому человеку.

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При этом она подчеркнула, что все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, вводят обязательный экзамен по математике.  Министр также отметила, что экзамен будет двухуровневым - подтверждающий базовые знания и углубленные.

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Математика, Экзамен, Лилия Гриневич, Министерство образования и науки Украины.
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