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ВНО - 2019: абитуриентов ждут две основные новации

ВНО - 2019: абитуриентов ждут две основные новации
12:35 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Абитуриентов с 2019 года за внутреннем независимом оценивании ждет обязательная государственная итоговая аттестация по украинскому языку и по математике или истории на выбор.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время Часа вопросов к правительству в парламенте рассказала, что в 2019 году внешнее независимое оценивание ждут две основные новации. 

Как рассказала министр образования, отныне абитуриентов ждет обязательная государственная итоговая аттестация по украинскому языку и по математике или истории на выбор. Отмечается, что эту аттестацию сдают все учащиеся школ, а также профессионально-технических заведений и студенты колледжей.

Кроме того, с 2019 года Министерство образования Украины введено разумное приспособление процедуры перевода тестовых баллов по украинскому языку и литературе к целевой категории выпускников школ с языками национальных меньшинств, языки которых относятся к группе славянских языков.  Например, детям, которые учатся, в частности, на венгерском и румынском языках, сильно отличающихся от славянских, сложно осваивать украинский язык. Ранее, у группы учеников было мало возможностей изучать украинский язык, и сейчас необходимо принимать это во внимание.

По словам Гриневич, для этой группы будет установлен адаптивный порог, ниже обычного, который даст им возможность участвовать в конкурсных отборах в учреждения высшего образования. На сегодняшний день, значительно интенсифицировано изучение украинского языка в таких школах.

Министр рассказала, что уже с 2021 года этот временный адаптивный период будет отменен и будет введен двухуровневый экзамен по украинскому языку — это базовый уровень: украинский язык как государственный и углубленное изучение украинского языка и литературы.

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Минобразования, Лилия Гриневич, Новации, ВНО-2019.
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