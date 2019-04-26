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За три года поток посетителей "зоны отчуждения" увеличился в 10 раз

За три года поток посетителей "зоны отчуждения" увеличился в 10 раз
13:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: По словам министра экологии, поток посетителей в "зону отчуждения" Чернобыльской АЭС с 2015 до 2018 года увеличился с 8 тыс. до 70 тыс.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак констатирует, что количество посетителей "зоны отчуждения" Чернобыльской АЭС с 2015 года до 2018 года увеличилось с 8 тыс. до 70 тыс. человек, половина из них иностранцы.

"Мы наблюдаем существенное увеличение посетителей "зоны отчуждения". Если сравнить 2015 год к 2018 году, то поток посетителей увеличился с 8 тыс. до 70 тыс., это почти в десять раз", - сообщил он журналистам в ходе посещения Чернобыльской АЭС в пятницу.

По словам министра, половина посетителей – это иностранцы.

На Чернобыльской АЭС завершились 72-часовые тесты укрытия

"Это говорит, что мы открыты и прозрачны. Это одна из гарантий того, что все работы, которые тут будут осуществляться и осуществляются под пристальным вниманием общественности, государства и наших международных партнеров", - добавил О.Семерак.

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Посетители, Чернобыльская АЭС, Остап Семерак, Зона отчуждения.
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