Трагедия ЧАЭС: в команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов

Новости Украины: В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского почтили память героев Чернобыльской АЭС

Команда заявила, что авария на Чернобыльской АЭС, 33-ю годовщину которой чествуют в Украине, это еще одно напоминание о хрупкости нашей планеты.

"33 года прошло с того 26 апреля. Сегодня – годовщина Чернобыльской трагедии. Еще одно напоминание о том, насколько хрупка наша планета. Но этот день – одновременно и возможность осознать, что именно люди, наши люди смогли обуздать страшную техногенную катастрофу, которая всколыхнула мир", - сказано в сообщении команды В.Зеленского на странице в соцсети Фейсбук.

"Уважение героям-ликвидаторам! Молитва погибшим! Помним", - сказали в команде В.Зеленского.

Напоминаем, что поток посетителей в "зону отчуждения" Чернобыльской АЭС с 2015 до 2018 года увеличился с 8 тыс. до 70 тыс.