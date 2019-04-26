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Трагедия ЧАЭС: в команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов

Трагедия ЧАЭС: в команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов
17:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина фото: twitter.com

Новости Украины: В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского почтили память героев Чернобыльской АЭС

Команда заявила, что авария на Чернобыльской АЭС, 33-ю годовщину которой чествуют в Украине, это еще одно напоминание о хрупкости нашей планеты.

"33 года прошло с того 26 апреля. Сегодня – годовщина Чернобыльской трагедии. Еще одно напоминание о том, насколько хрупка наша планета. Но этот день – одновременно и возможность осознать, что именно люди, наши люди смогли обуздать страшную техногенную катастрофу, которая всколыхнула мир", - сказано в сообщении команды В.Зеленского на странице в соцсети Фейсбук. 

"Уважение героям-ликвидаторам! Молитва погибшим! Помним", - сказали в команде В.Зеленского.

Напоминаем,  что поток посетителей в "зону отчуждения" Чернобыльской АЭС с 2015 до 2018 года увеличился с 8 тыс. до 70 тыс.

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Люди, ЧАЭС, Катастрофа, Трагедия, Планета, Команда, Зона отчуждения, Герои, Почтила память, Команда Зеленского.
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