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В Брюсселе намерены изучить содержание закона об украинском языке

В Брюсселе намерены изучить содержание закона об украинском языке
15:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Майя Косьянчич в Брюсселе сообщила, что Европейская Комиссия ждет публикации окончательной версии языкового закона чтобы изучить его содержание.

Европейская Комиссия намерена изучить и дать свою оценку принятому Верховной Радой Украины закону о функционировании украинского языка как государственного, сказала пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Нам известно, что украинский парламент принял новый закон о языке. Сейчас мы ждем публикации окончательной версии этого закона с тем, чтобы изучить его содержание",- констатировала она на брифинге в пятницу в Брюсселе.

Вместе с тем, М.Косьянчич напомнила, что ЕС постоянно говорил о том, что "украинские власти должны направить закон о языке для оценки Венецианской комиссии Совета Европы до того, как он вступит в силу".

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Как сообщалось, 25 апреля 209 года Верховная Рада приняла в целом закон об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект (№5670-д) во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

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Брюссель, Европейская комиссия, Майя Косьянчич, языковый закон.
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