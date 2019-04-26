Парубий рассказал, когда подпишут языковый закон

Новости Украины: Закон о государственном языке № 5670-д будет подписан спикером ВРУ 14 мая.

Верховная Рада снимет преграды к подписанию закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 14 мая, отклонив постановления о его отмене. Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания 26 апреля.

Закон об украинском языке народные депутаты приняли накануне, 25 апреля.

"Поступило уже четыре постановления об отмене закона об украинском языке. Регламентом дается двое суток на внесение соответствующих постановлений", – сообщил Парубий.

"Отмена этих постановлений не представляет для Верховной Рады никаких трудностей. Но если мы их отменим быстрее, чем через двое суток, и закон будет подписан быстрее, чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона", – заверил он.

Парубий отметил, что процедура была выдержана "до йоты": "И решение комитета, и 10 дней таблицы, и была рассмотрена каждая правка".

"Если сейчас мы допустим минимальное нарушение – мы не сомневаемся, они (противники украинского языка – ред.) пойдут в Конституционный Суд. И это может поставить под сомнение закон о языке", – пояснил спикер.

"Но я хочу сказать всем, кто беспокоится и переживает: не о чем беспокоиться. На следующем пленарном заседании мы безотлагательно рассмотрим все эти постановления. Безотлагательно я подпишу закон о языке. Безотлагательно президент Петр Порошенко подпишет закон", – отметил Парубий.

"Но мы не должны дать ни малейшего шанса, чтобы в Конституционном Суде был шанс поставить под сомнение закон об украинском языке. Для украинцев, которые беспокоятся, что бывшие "регионалы" не заблокируют закон о языке: не заблокируют. Для этого нет у них никаких шансов", – заявил он.

Парубий сообщил: "В следующий пленарный вторник мы поставим эти постановления на рассмотрение. Мы их тут же отменим. На тот момент закон уже будет полностью подготовлен аппаратом (ВР), все правки сведены – я немедленно его подпишу и безотлагательно его подпишет президент Порошенко".

"Это будут правильные действия. Я это говорю, проведя все необходимые консультации", – подчеркнул он.

"Прошу понимания общества. Нет ни одного риска для закона о языке. Просто чтобы не дать никаких оснований для его отмены, мы выдержим все до йоты сроки, предусмотренные действующим законом. Закон о языке есть, будет – и никто не сможет поставить его под угрозу", – сказал Парубий.

Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 14 мая.

Напомним, 25 апреля народные депутаты приняли во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д) 278 голосами.

Закон закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Это не распространяется на личное общение и религиозные обряды.

Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его на работе. Государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, на публичных мероприятиях, в рекламе и других сферах.

За публичное унижение или пренебрежение украинского языка предусмотрена юридическая ответственность.