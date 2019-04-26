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Рада может повысить стипендии украинским студентам

Рада может повысить стипендии украинским студентам
17:00 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Верховной Раде хотят создать рабочую группу на базе комитета относительно повышения стипендий украинским студентам.

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам науки и образования Александр Спиваковский во время Часа вопросов к правительству рассказал, что на базе комитета Верховной Рады по вопросам образования может появится рабочая группа относительно вопроса о повышении стипендий для студентов. 

Спиваковский рассказал, что знает о фактах, когда у студента 4, 5 баллов, а он не получает стипендию. В то же время, студенты- троечники получают стипендию.

Кроме того, из-за экономии средств стипендиального фонда, деньги остаются неиспользованными и возращаются в бюджет. В связи с этим, чиновник предлагает  эти 10%  использовать на дополнительное поощрение учащихся, которые демонстрируют успехи в учебе. Поэтому, Спиваковский выступает за создание рабочей группы на базе комитета, чтобы внести изменения в законодательство и выдавать студентам справедливые стипендии.

Студентам повысят стипендии – на сколько и кому

Министр финансов Оксана Маркарова и министр образования Лилия Гриневич заявили, что готовы к созданию рабочей группы. Маркарова добавила, что Минфин безусловно поддержит это предложение в случае наличия средств. Макарова заявила, что поддержит такое решение, но при условии наличия средств на стипендии.

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Верховная Рада, Студенты, Рабочая группа, Повышение стипендии.
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