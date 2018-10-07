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Студентам повысят стипендии – на сколько и кому

В Украине повысят стипендии – на сколько и кому
14:48 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Комитет по вопросам науки и образования единогласно поддержал решение об увеличении размера именных стипендий Верховной Рады для студентов.

В Украине увеличат размер именных стипендий Верховной Рады для студентов до 2130-2750 грн.

Такое решение единогласно поддержал Комитет по вопросам науки и образования.

Для студентов техникумов, колледжей, училищ (ВУЗов I-II уровня аккредитации), обучающихся по образовательной степени (образовательно-квалификационному уровню) младший специалист или бакалавр увеличен размер именных стипендий Верховной Рады Украины до 2130 гривен в месяц.

В Украине могут ввести две пенсии: названо условие

 Для студентов университетов, академий, институтов, консерваторий (высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации), научных учреждений, обучающихся по образовательным степеням бакалавр, специалист или магистр – до 2 720 гривен в месяц.

Напомним, в первое воскресенье октября в Украине традиционно отмечают свой профессиональный праздник украинские педагоги.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Аккредитация, вуз, Комитет по вопросам науки и образования, Стипендия, Студенты.
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