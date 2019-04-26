Черновецкого исключили из санкционного списка РФ

Новости Украины: Россия исключила из санкционного списка Черновецкого и еще трех украинцев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене специальных экономических мер, введенных ранее в отношении четырех граждан Украины.

Об этом сообщает портал официальной информации РФ.

В частности, этим документом вносятся изменения в приложение № 1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 № 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592", в частности, сокращается список граждан Украины, в отношении которых ранее были введены санкции.

Таким образом из перечня санкций исключены Леонид Черновецкий и его сын Степан, а также Владимир Крылов и Владимир Локотко.

Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым "в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Владимир Локотко — муж украинской телеведущей Ольги Фреймут, бывший генеральный директор телевизионного "Нового канала". Леонид Черновецкий — бывший мэр Киева, Степан Черновецкий — его сын, экс-глава наблюдательного совета "Правэкс-банка". Впрочем, в постановлении правительства РФ родившийся в октябре 1978 года (так же как и сын экс-мэра Киева) Степан Черновецкий упоминался с отчеством Михайлович.

До исключения Локотко, Черновецких и Крылова в составленном правительством России санкционном списке значились 567 граждан Украины и 75 компаний.