Посольство предупредило граждан США о ситуации в Украине

Новости Украины: США предупредили своих граждан в Украине из-за всплеска сообщений о минировании.

Посольство США в Украине дало советы своим гражданам в связи с всплеском анонимных сообщений о заминировании аэропортов, правительственных зданий и станций метро.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Гражданам США советуют избегать толпы, следовать инструкциям местных правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных СМИ. Американцев предупреждают о повышенной активности правоохранителей, возможных перекрытиях улиц и обысках, а также призывают быть бдительными к окружающим.

Отметим 26 апреля полиции сообщили о минировании аэропорта "Киев" имени Сикорского, Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина. Позже информация о заминировании не подтвердилась.

Напомним, 26 апреля полиция Киева проверяла информацию о якобы минировании в столице аэропорта Жуляны, Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховой Рады и Кабмина.