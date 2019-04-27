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Киевский админсуд запретил добирать кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Киевский админсуд запретил добирать кандидатов на должность судьи ЕСПЧ
00:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Добор кандидатов для избрания судей ЕСПЧ запрещен Окружным админсудом Киева.

Окружной административный суд Киева в пятницу принял решение о запрете конкурсной комиссии по добору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины совершать определенные действия относительно проведения такого конкурса.

Как сообщает пресс-служба суда, Окружной админсуд, в частности, постановил запретить конкурсной комиссии совершать действия по приему документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проведение тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов, формированию и обнародованию списка на сайте официального интернет-представительства президента Украины от трех кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Кроме того, суд запретил главе конкурсной комиссии Наталье Кузнецовой совершать действия по представлению соответствующего списка кандидатов в Министерство иностранных дел для его внесения в установленном порядке в Совет Европы и совершать действия по проведению указанного конкурса. В то же время, МИД запрещено совершать действия по тестированию для определения уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.

Админсуд Киева отказал в отмене решения о блокировке конкурса на главу таможни

"Суд, принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска, исходил из того, что соответствующая процедура по проведению конкурса не соответствует международным стандартам, регламентирующим ее проведение. В частности, суд принял во внимание позицию истца, что определенные комиссией сроки для проведения конкурса нарушают рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы", - пояснили в пресс-службе.

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Киев, Конкурс, Судьи, ЕСПЧ, Админсуд, Окружной.
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