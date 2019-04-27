Скачать
Суббота, 27.04.2019
Гройсман: Основная задача правительства - нацелена на удержание стабильности
Гройсман: Основная задача правительства - нацелена на удержание стабильности
Глава КС Шевчук подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом
Глава КС Шевчук подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом
Бриггс заявил, что ему предложили бой с Владимиром Кличко
Бриггс заявил, что ему предложили бой с Владимиром Кличко
Талантливый астрофотограф создает невероятные шедевры (Фото)
Талантливый астрофотограф создает невероятные шедевры (Фото)

Глава КС Шевчук подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом

Глава КС Шевчук подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом
05:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Станислав Шевчук заявил, что не обсуждал закон о люстрации с адвокатом Андреем Богданом.

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявляет, что уже более 10 лет знает адвоката Андрея Богдана, который в настоящее время работает с командой победившего на президентских выборах Владимира Зеленского, подтвердил, что встречался с ним в начале марта сего года, однако закон о люстрации с ним не обсуждал.

"Я знаю господина Богдана более 10 лет. Он известный адвокат, профессионал своего дела. О встрече, то она не была тайной – тайная это где-то подпольно встреча. А так официально он через приемную попросил о встрече и мы в начале марта встретились. И действительно, вопрос был после ситуации, после нашего решения о незаконном обогащении. Сами понимаете, поднялась большая волна, в том числе и в политических штабах… О люстрации мы не разговаривали", - рассказал С.Шевчук в эфире программы "Ваша Свобода" на "Радио Свобода" в пятницу.

По его словам, это было связано с тем, что В.Зеленскому задавали вопросы дипломаты о его позиции и планах в связи с признанием Конституционным судом неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, и А.Богдан выяснял, "как выйти из ситуации, какой принять правильный закон новый".

При этом С.Шевчук подчеркнул: "Я никогда ни с кем не обсуждаю дела, которые находятся в производстве". Как известно, Конституционный суд рассматривает дело о конституционности отдельных положений закона об очищении власти, принятого Верховной Радой в сентябре 2014 года.

В соответствии с законом лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее, чем на 10-й день с начала проведения проверки в учреждении подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки (или о применении к ним запрета нахождения на должности, или о том, что они не попадают под проверку).

Конституционный суд отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"

Согласно закону, меры по очищению власти предпринимаются в отношении премьера, первого вице-премьера, вице-премьера, руководителей центральных органов исполнительной власти, глав Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, генпрокурора, глав силовых ведомств, должностных лиц Вооруженных сил Украины, членов Высшего совета правосудия, членов высшей квалификационной комиссии судей, судей, руководителя государственной судебной администрации Украины, его первого заместителя и заместителя, и других.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конституционный Суд, Станислав Шевчук, Владимир Зеленский, Андрей Богдан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
02 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
03 В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
04 Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом
05 Зеленский улетел на отдых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Минюст США открыл дело против компании Ford
Минюст США открыл дело против компании Ford
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Киберполиция объявила о наборе инспекторов по Украине
Киберполиция объявила о наборе инспекторов по Украине
Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания
Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь