Великая суббота 2019: значение и церковные обряды

Новости Украины: Великая Суббота – это последний день перед Пасхой.

Для верующих Великая Суббота – и скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. В день Великой Субботы Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.

В первый день после распятия и погребения Христа, с самого утра, к прокуратору Пилату пришли первосвященники в сопровождении фарисеев. Они попросили поставить у гроба Иисуса стражу, чтобы ученики не похитили тело и не сказали, что Он воскрес. Понтий разрешил выставить охранников, а на камень, который закрывал скалу, наложить печать.

Ученики положили тело Спасителя в новую пещеру в скале, где до того никого не хоронили. Стража подтвердила, что никто не мог ступить внутрь или выйти наружу. Это впоследствии послужило доказательством истинного чуда — воскресения Сына Божия.

По традиции Православной Церкви день Великой Субботы начинается с вечера – чином утрени: посреди храма, на возвышении, украшенная цветами, находится икона Христа, лежащего во гробе – святая Плащаница. Песнопения утреннего канона Великой Субботы славят Христа, Своею смертью победившего смерть.

Великая Суббота — день, исполненный тишины и покоя. И ветер в этот день утихает, молчит небо, молчит земля… Но для нас это день, исполненный не только печали, но и надежды, и ожидания. Повисают в воздухе капли святой воды, священник проходит, освящая куличи, яйца, пасхальную снедь. Вот уже и вечер, в храме начинают читать Деяния Апостолов.