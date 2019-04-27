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Суббота, 27.04.2019
ПЦУ доставит в Украину Благодатный огонь и прочтет "Евангелия" на 8 языках
ПЦУ доставит в Украину Благодатный огонь и прочтет "Евангелия" на 8 языках
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ПЦУ доставит в Украину Благодатный огонь и прочтет "Евангелия" на 8 языках

ПЦУ доставит в Украину Благодатный огонь и прочтет "Евангелия" на 8 языках
10:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В ПЦУ во время пасхального богослужения "Евангелия" впервые в истории прочитают на 8 языках.

Сегодня, 27 апреля, делегация ПЦУ привезет в Украину Благодатный огонь из Иерусалима, а во время пасхального богослужения "Евангелия" прочитают 8 языках. Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

"Впервые в истории объединенной поместной Украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающий. По прибытию в Киев этот выдающийся символ Светлого Христова Воскресения отправится во все регионы нашей страны", - отметили в пресс-службе церкви .

Делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины, в настоящее время осуществляет визит в Израиль, где после посещения "храма Гроба Господня" и привести оттуда главный перед пасхальный атрибут - Благодатный огонь.

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Возвращение делегации в аэропорт Борисполь ожидается в 20:00. После этого Святой свет (этот огонь называется в греческой традиции) Благодатний огонь будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.

Нынешние Пасхальные богослужения объединенной поместной Украинской Православной церкви возглавит Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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"Евангелия" будут прочитаны на 8 языках (украинском, греческом, славянском, еврейской, итальянском, английском, французском, латинском) и прозвучит уникальный перезвон "Христос Воскресе!" в исполнении студентов-звонарей Киевской православной богословской академии ", - сообщили в пресс-службе церкви.

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Церковь, Евангелия, ПЦУ, Благодартный огонь.
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