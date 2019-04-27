Адвокат рассказал пленному моряку Опрыско о получении государственной награды

Новости Украины: Военнопленный украинский моряк Андрей Опрыско от адвоката Маммета Мамбетова узнал, что удостоен государственной награды, его это известие обрадовало.

Военнопленный украинский моряк Андрей Опрыско, который сейчас находится в СИЗО Лефортово, настроен держаться до победы и надеется возвратиться на флотскую службу. Об этом сообщил в Facebook адвокат Маммет Мамбетов, после того, как 26 апреля посетил моряка.

"Вчера с коллегой Круговым Ю.А. посетили в СИЗО Лефортово нашего подзащитного, украинского моряка, военнопленного Андрея Опрыско. Андрей чувствует себя хорошо, бодр, не унывает, интересуется событиями дома и в мире. Охотно общается на любые темы. Настрой держаться до победы. Был рад известию о государственной награде. Надеется возвратиться на флотскую службу, пройти курсы переподготовки. Как лицо, имеющее высшее образование, намеревается стремиться к офицерскому званию", - сообщил Мамбетов.

Также он добавил, что Опрыско пожелал своим сослуживцам с честью и достоинством пройти все тяготы и лишения плена. "Передаёт поздравления с наступающими побратимам, родным и близким", - рассказал адвокат.

25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных. Как сообщалось, Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 июля срок содержания под стражей всем захваченным во время атаки в Керченском проливе украинским морякам.