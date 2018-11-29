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Украинские моряки подверглись нескольким видам нападения со стороны РФ

Украинские моряки подверглись нескольким видам нападения со стороны РФ
15:48 Сегодня Телеграф Фото: ВМС ВСУ України/Facebook

Новости Украины: Захваченные в Керченском проливе украинские моряки подверглись 6 видам нападения со стороны РФ.

Украинские военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в районе Керченского пролива подверглись 6 видам нападения. Об этом заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов сообщил на брифинге в Киеве.

"Украинские корабли стали мишенью для российских военнослужащих цинично отрабатывать свои навыки применения различных видов вооружений. Фактически, украинские военнослужащие выжили чудом, поскольку подверглись 6 различным видам нападения", - отметил он.

Также, он заявил, что корабль РФ "Дон" протаранил буксир "Яны Капу", было применено 2 ракеты многоцелевого истребителя Су-30 и 2 ракеты разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Отмечается, что было применено и крупнокалиберное корабельное вооружение – огонь велся по рубке, где находились моряки. После чего спецназ РФ штурмовал украинский корабль с применением физического насилия относительно моряков.

Украинский моряк отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ

По словам Олега Фролова, шестой вид насилия до сих пор продолжается –"это физическое и психологическое давление и незаконный арест всех 24 наших военных, а также отказ допуска и сокрытие информации о состоянии здоровья трех украинских военнопленных, которые получили ранения в результате вооруженного российского нападения".

Напоминаем, что РФ совершила нападение на судна ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила украинских моряков, катера и буксир. В плену РФ всего 24 моряка.

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СБУ, Керченский пролив, Моряки, Украинские моряки, Яны Капу, Олег Фролов.
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