В ПЦУ напомнили о времени начала пасхального богослужения в Софии Киевской

Новости Украины: Пасхальное богослужение в Софии Киевской начнется в 23:30.

Пасхальное богослужение начнется в Софии Киевской в субботу, 27 апреля, в 23:30.

Об этом напомнил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Православной церкви Украины Иван Сидор.

"Сегодня на пасхальной службе в трапезном храме Софии Киевской (Малая (Теплая) София) будет гореть лампада благодатного огня из Иерусалима. Напоминаем, что пасхальное богослужение здесь начнется в 23:30. Освящение пасхи будет около 3:30-4:00. Также освятить пасхи в святой Софии можно будет в воскресный день с 6:00 до 12:00", - отметил Сидор.

Как сообщалось ранее, на Пасхальные праздники за правопорядком в столице будут следить более 1500 правоохранителей. У религиозных заведений будут дежурить усиленные наряды полиции, группы быстрого реагирования и автопатрули.