Парубий поздравил христиан восточного обряда с Пасхой

Новости Украины: В Украину из Иерусалима доставили благодатный огонь для верующих Православной церкви.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил с Пасхой христиан Украины восточного обряда.

"Дорогие украинцы, хочу поделиться с вами собственным рецептом счастливой паски: возьмите любовь и доброту, добавьте ответственности и уважения, приправьте добрыми делами, добавьте горстку оптимизма, без лишнего шума соедините все ингредиенты, - счастливый кулич готов. С праздником Пасхи! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – говорится в видеопоздравлении А.Парубия в микроблоге Твиттер в ночь на воскресенье.

Как сообщалось, в Украину из Иерусалима доставили благодатный огонь для верующих Православной церкви и всех желающих.