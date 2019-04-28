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Парубий поздравил христиан восточного обряда с Пасхой

Парубий поздравил христиан восточного обряда с Пасхой
04:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Украину из Иерусалима доставили благодатный огонь для верующих Православной церкви.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил с Пасхой христиан Украины восточного обряда.

"Дорогие украинцы, хочу поделиться с вами собственным рецептом счастливой паски: возьмите любовь и доброту, добавьте ответственности и уважения, приправьте добрыми делами, добавьте горстку оптимизма, без лишнего шума соедините все ингредиенты, - счастливый кулич готов. С праздником Пасхи! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – говорится в видеопоздравлении А.Парубия в микроблоге Твиттер в ночь на воскресенье.

Как сообщалось, в Украину из Иерусалима доставили благодатный огонь для верующих Православной церкви и всех желающих.

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Андрей Парубий, Пасха 2019, Поздравление Андрея Парубия с Пасхой.
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