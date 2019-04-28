Наев в праздник Пасхи: В эти дни мы вспоминаем наших героев

Новости Украины: Командующий ООС Сергей Наев в поздравлении украинцев с Пасхой отметил удивительную силу воли народа в борьбе с агрессором.

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинцев с праздником Пасхи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.

"Сегодня, когда украинский народ преодолевает серьезные испытания, чрезвычайно важны единство в делах и помыслах, упорный труд на благо нашего народа, укрепление и расцвет украинского государства. Праздник Воскресения Христова свидетельствует о победе жизни над смертью, о победе каждого, кто сегодня защищает Украину. Наш народ демонстрирует всему миру удивительную силу воли, совместными усилиями строит европейскую страну, дает достойный отпор врагу, который стремится уничтожить соборность и независимость Украины", - говорится в поздравлении Наева.

Он отметил, что, хотя традиционно на Пасху вся семья собирается за столом, далеко не все родные могут быть в этот день вместе - много украинских воинов защищают свободу и независимость своего народа в районе проведения операции Объединенных сил.

"В эти дни мы вспоминаем наших героев, благодарно молимся за каждого, кто отдал самое дорогое - свою жизнь, за будущее Украины. Убежден, наша непреодолимая вера в светлое будущее обязательно принесет Победу! Мы выстоим в борьбе с врагом и вместе сделаем нашу армию непобедимой, а страну - процветающей", - подчеркнул командующий.

"Искренне поздравляю Вас с Воскресением Христовым - великим христианским праздником, который наполняет наши сердца верой, любовью и милосердием. Пусть этот светлый праздник вдохнет в наши души надежду, даст вдохновение для добрых и славных стремлений дарит нам вдохновение творить добро во имя будущего наших детей, во имя Украины!" - говорится в поздравлении.