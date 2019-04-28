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Над Свято-Михайловским Златоверхим собором звучала уникальная мелодия к Пасхе

Над Свято-Михайловским Златоверхим собором звучала уникальная мелодия к Пасхе
13:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Праздничный перезвон, который сегодня звучит над Свято-Михайловским Златоверхим собором, исполнили студенты-звонари.

Праздничный перезвон, который сегодня звучит над Свято-Михайловским Златоверхим собором, написали и исполнили студенты-звонари Киевской православной богословской академии. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Православной церкви Украины на Facebook.

"Христос Воскресе! Воистину Воскресе! В этих словах есть не только светлая радость, тепло и надежда, в них даже есть своя уникальная мелодия!" - отметили в ПЦУ.

Как указано на странице в Facebook, праздничный перезвон, который сегодня звучит над Свято-Михайловским Златоверхим собором, написали и исполнили студенты-звонари Киевской православной богословской академии.

"Пусть голос нашего Михайловского колокола донесется в каждый дом, принесет добро и благословение в каждую украинскую семью!" - говорится в сообщении.

Напомним, православные христиане в воскресенье, 28 апреля, празднуют Пасху – Воскресение Христово – главный праздник церковного года.  Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравили украинцев с Пасхой.

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Видео, Пасха, Воскресение Господне, ПЦУ, Свято-Михайловский Златоверхий собор, Студенты-звонари.
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