Над Свято-Михайловским Златоверхим собором звучала уникальная мелодия к Пасхе

Новости Украины: Праздничный перезвон, который сегодня звучит над Свято-Михайловским Златоверхим собором, исполнили студенты-звонари.

Праздничный перезвон, который сегодня звучит над Свято-Михайловским Златоверхим собором, написали и исполнили студенты-звонари Киевской православной богословской академии. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Православной церкви Украины на Facebook.

"Христос Воскресе! Воистину Воскресе! В этих словах есть не только светлая радость, тепло и надежда, в них даже есть своя уникальная мелодия!" - отметили в ПЦУ.

Как указано на странице в Facebook, праздничный перезвон, который сегодня звучит над Свято-Михайловским Златоверхим собором, написали и исполнили студенты-звонари Киевской православной богословской академии.

"Пусть голос нашего Михайловского колокола донесется в каждый дом, принесет добро и благословение в каждую украинскую семью!" - говорится в сообщении.

Напомним, православные христиане в воскресенье, 28 апреля, празднуют Пасху – Воскресение Христово – главный праздник церковного года. Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравили украинцев с Пасхой.