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Услуга оформления загранпаспорта и ID-карты подорожает: когда и на сколько

Услуга оформления загранпаспорта и ID-карты подорожает: когда и на сколько
16:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: С 1 июля изменится стоимость оформления биометрических документов в Украине, новая цена за оформление ID-карты составит 345 гривен, а загранпаспорта - 471 грн

Стоимость оформления биометрических документов увеличится с 1 июля этого года. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Документ".

"24 апреля правительством приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые надо будет уплатить после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов", - говорится в сообщении.

Согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 новые суммы административного сбора составят:

- при оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн. При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн. (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн;

- при оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 557,32 грн;

- при оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований*) - 1034 грн (704 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

В ведомстве отмечают, что стоимость оформления документов впервые увеличилась начиная с 2016 года, и, по подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году приблизительно на 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнение программ местного значения.

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В соответствии со ст. 20 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора, направляются в местные бюджеты.

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