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Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди

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Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
18:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Синоптики прогнозируют дожди и похолодание в Украине с понедельника.

В ближайшие сутки, 29 апреля, на территорию Украины будет поступать прохладный и влажный воздух с северо-запада.

"Дождь, местами значительный дождь, гроза ( в южной части местами небольшой дождь)", - сообщил Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный с переходом в северной половине на северо-восточный, 5-10 м/с, в центральной части при грозах отдельные порывы ветра 15-20м/с. Температура ночью 8-13°, на севере Левобережья и в Карпатах местами 2-7° тепла; днем 11-16°, в южной части 18-23°. В Киеве в понедельник дождь; температура ночью и днем 11-13° тепла.

 

Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 29 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Львов – дождь и грозы ночью +9...+11, днем +14...+16
  • Ивано-Франковск – дождь и грозы, ночью +7...+9, днем +14...+16
  • Тернополь – дождь, ночью +9...+11, днем +14...+16
  • Черновцы – дождь, ночью +7...+9, днем +14...+16
  • Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +14...+16
  • Луцк – дождь, ночью +9...+11, днем +13...+15
  • Ровно – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +13...+15
  • Житомир – дождь и грозы, ночью +10...+12, днем +13...+15
  • Винница – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +15...+17
  • Одесса – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Николаев – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Херсон – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +20...+22
  • Симферополь – ясно, ночью +8...+10, днем +19...+21
  • Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Черкассы – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +14...+16
  • Чернигов – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +13...+15
  • Сумы – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +15...+17
  • Полтава – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +12...+14
  • Днепр – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Запорожье – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +20...+22
  • Донецк – дождь, ночью  +9...+11, днем +15...+17
  • Луганск – дождь, ночью +7...+9, днем +13...+15
  • Харьков – дождь, ночью +7...+9, днем +13...+15
  • Киев – дождь и грозы, ночью и днем +13...+15

Во вторник, 30 апреля, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, и Луганской областях дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 10-15°.

На остальной территории кратковременные дожди с грозами , на юге кое-где град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°. В Киеве во вторник дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua

1-2 мая синоптики снова прогнозируют в Украине временами дожди, местами грозы. Температура ночью 3-9° тепла; днем 10-16°, на юге страны до 19°.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 мая, фото: meteo.gov.ua

3 мая ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 2 мая 9-14°, 3 мая 14-19°.

Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

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В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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Погода, Дожди, Синоптики, Весна, Прогноз погоды, Грозы.
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