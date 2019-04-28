В Украине приостановили выдачу биометрических документов

Новости Украины: ГП "Документ" не будет оформлять биометрические документы до 2 мая.

Государственное предприятие "Документ" до 2 мая делает перерыв в оформлении биометрических документов.

"С 17.00 27.04.19 по 08.00 02.05.19 все центры "Паспортный сервис" – на оформление и выдачу биометрических документов (заграничный паспорт, ID-карточка, удостоверение на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - сообщается на сайте ГП "Документ".

Предприятие пояснило, что в этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

В то же время оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будут осуществляться в штатном режиме.