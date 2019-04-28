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Во время пасхального богослужения на Фанаре прозвучало послание и на украинском языке

Во время пасхального богослужения на Фанаре прозвучало послание и на украинском языке
23:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: На Фанаре впервые прозвучало Пасхальное послание на украинском языке.

Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание провозглашалось и на украинском языке.

Об этом написал в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание провозглашалось также на украинском языке - еще год назад это казалось недостижимым!" - говорится в сообщении.

"Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!" - добавил Сибига.

Впервые с 2014 года Благодатный огонь был передан в Донецк

Напомним, праздничный перезвон, который сегодня прозвучал над Свято-Михайловским Златоверхим собором, написали и исполнили студенты-звонари Киевской православной богословской академии. 

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Турция, Пасха, Андрей Сибига, Фанар.
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