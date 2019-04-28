Во время пасхального богослужения на Фанаре прозвучало послание и на украинском языке

Новости Украины: На Фанаре впервые прозвучало Пасхальное послание на украинском языке.

Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание провозглашалось и на украинском языке.

Об этом написал в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание провозглашалось также на украинском языке - еще год назад это казалось недостижимым!" - говорится в сообщении.

"Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!" - добавил Сибига.

Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 28 апреля 2019 г.

Напомним, праздничный перезвон, который сегодня прозвучал над Свято-Михайловским Златоверхим собором, написали и исполнили студенты-звонари Киевской православной богословской академии.