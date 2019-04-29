В Анкаре состоялась первая Пасхальная служба на украинском языке

Новости Украины: В Анкаре состоялась Пасхальная служба на украинском языке, которую провел священник Вселенского патриархата.

По случаю Пасхи на территории посольства Украины в Анкаре состоялась праздничная литургия, которую провел священник Вселенского патриархата отец Харлампий. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Пасха - это не просто праздник и торжество Православной церкви, Воскресение - это вся наша вера, вся церковная жизнь, вся православная цивилизация», - говорилось в послании Вселенского патриарха Варфоломея, которое зачитала жена посла Украины в Турции Татьяна Сибига.

По ее словам, для украинской громады в Анкаре очень важно иметь возможность молиться на родном языке.

"Очень рада поздравить всех с Пасхой, очень рада, что мы собрались отпраздновать этот светлый праздник всей нашей дружной семьей - украинской громадой. Благодарны Материнской церкви, Вселенскому патриархату за поздравления, за поддержку, за возможность помолиться вместе. Для нас, украинцев в Турции, это очень важно", - отметила Сибига.

Это первая Пасхальная служба в Анкаре, которая была проведена на украинском языке.

"Моя мама - украинка, значит и я - украинец. Для меня честь быть в Анкаре, быть среди украинцев в этот светлый день. Это благословение для всех нас", - сказал отец Харлампий.

Пасхальную службу посетили более 60 представителей украинской громады. Во время службы были освящены пасхальные корзины, которые передали троим маленьким украинцам, которые сейчас проходят лечение в одной из онкологических больниц Анкары.