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В Анкаре состоялась первая Пасхальная служба на украинском языке

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В Анкаре состоялась первая Пасхальная служба на украинском языке
11:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Анкаре состоялась Пасхальная служба на украинском языке, которую провел священник Вселенского патриархата.

По случаю Пасхи на территории посольства Украины в Анкаре состоялась праздничная литургия, которую провел священник Вселенского патриархата отец Харлампий. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Пасха - это не просто праздник и торжество Православной церкви, Воскресение - это вся наша вера, вся церковная жизнь, вся православная цивилизация», - говорилось в послании Вселенского патриарха Варфоломея, которое зачитала жена посла Украины в Турции Татьяна Сибига.

По ее словам, для украинской громады в Анкаре очень важно иметь возможность молиться на родном языке.

"Очень рада поздравить всех с Пасхой, очень рада, что мы собрались отпраздновать этот светлый праздник всей нашей дружной семьей - украинской громадой. Благодарны Материнской церкви, Вселенскому патриархату за поздравления, за поддержку, за возможность помолиться вместе. Для нас, украинцев в Турции, это очень важно", - отметила Сибига.

Это первая Пасхальная служба в Анкаре, которая была проведена на украинском языке.

"Моя мама - украинка, значит и я - украинец. Для меня честь быть в Анкаре, быть среди украинцев в этот светлый день. Это благословение для всех нас", - сказал отец Харлампий.

На Фанаре впервые прозвучало Пасхальное послание на украинском языке

Пасхальную службу посетили более 60 представителей украинской громады. Во время службы были освящены пасхальные корзины, которые передали троим маленьким украинцам, которые сейчас проходят лечение в одной из онкологических больниц Анкары.

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Анкара, Пасха, Пасхальная служба, Харлампий.
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