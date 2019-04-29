Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Украина увеличивает расходы на оборону
Украина увеличивает расходы на оборону
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Вышел тизер 4 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)
Вышел тизер 4 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)

В Эстонии начинаются военные учения НАТО с участием Украины

В Эстонии начинаются военные учения НАТО с участием Украины
12:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dt.ua

Новости Украины: В трехнедельных учениях примет участие свыше 9 тыс. человек из 13-ти стран.

Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Эстонии, которые стартуют в понедельник.

Крупнейшие военные учения в Эстонии "Весенний шторм", проводимые под эгидой НАТО, продлятся три недели. Планируется, что участие в учениях примут 9 тысяч военных из 13 стран, в том числе военные из Украины, пишет DT.UA .

В ходе учений, которые продлятся до 17 мая, будут задействованы сотни подразделений, в том числе бронетехника, пехота и танки. Активная фаза учений пройдет с 2 по 10 мая с участием боевых кораблей ВМС Эстонии и союзников в портах Таллина и уезде Ляэне-Вирумаа. Также в учениях будут задействованы истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, и ВВС США Pave Hawk.

"Си Бриз-2019": в Черном море пройдут совместные учения Украины и США

Планируется, что в этом году в "Весеннем шторме" примут участие представители сил обороны США, Бельгии, Грузии, Канады, Литвы, Латвии, Польши, Франции, Германии, Финляндии, Украины, Великобритании и Эстонии. Преимущественно учения пройдут на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Военные учения, ВСУ, Украинские военные, Весенний шторм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Иран пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива
Иран пригрозил блокадой поставок нефти
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь