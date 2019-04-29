В Эстонии начинаются военные учения НАТО с участием Украины

Новости Украины: В трехнедельных учениях примет участие свыше 9 тыс. человек из 13-ти стран.

Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Эстонии, которые стартуют в понедельник.

Крупнейшие военные учения в Эстонии "Весенний шторм", проводимые под эгидой НАТО, продлятся три недели. Планируется, что участие в учениях примут 9 тысяч военных из 13 стран, в том числе военные из Украины, пишет DT.UA .

В ходе учений, которые продлятся до 17 мая, будут задействованы сотни подразделений, в том числе бронетехника, пехота и танки. Активная фаза учений пройдет с 2 по 10 мая с участием боевых кораблей ВМС Эстонии и союзников в портах Таллина и уезде Ляэне-Вирумаа. Также в учениях будут задействованы истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, и ВВС США Pave Hawk.

Планируется, что в этом году в "Весеннем шторме" примут участие представители сил обороны США, Бельгии, Грузии, Канады, Литвы, Латвии, Польши, Франции, Германии, Финляндии, Украины, Великобритании и Эстонии. Преимущественно учения пройдут на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.