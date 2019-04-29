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Плюсы профтеха: в МОН выпустили серию роликов для выпускников

Плюсы профтеха: в МОН выпустили серию роликов для выпускников
13:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Министерстве образования и науки Украины решили напомнить выпускникам о плюсах профтехнического образования.

Как сообщается на сайте ведомства, для того, чтобы "достучаться" до нынешних выпускников школ и показать плюсы технических специальностей, были созданы видеоролики с ответами на частые вопросы о вступлении в учреждения профобразования.

Участие в данном проекте приняла генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик. Начиная с 29 апреле на сайте Министерства действует отдельный раздел, в котором опубликовано несколько видеоинструкций для выпускников. В них представительница ведомства объясняет, как правильно подать документы в техучилище, сколько времени уйдет на приобретение всех необходимых знаний в стенах образовательного заведения, какие предметы изучаются и пр.

"В этом году мы пробуем поменять формат коммуникации с выпускниками и дать им как можно больше полезной информации в удобном для них формате", - уточняет Ирина Шумик. К примеру, этой зимой специалистами Министерства были собраны данные с разных училищ о днях открытых дверей, после чего они были опубликованы на государственном сайте.

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Также в ходе проекта был созданы блоки Q&A (Вопросы и ответы), охватывающие распространенные вопросы выпускников о вступлении в образовательные учреждения. Теперь некоторая часть данной информации преобразилась в видеоформат.

Как утверждает генеральный директор директората, если же абитуриент не сможет отыскать ответы на вопросы среди предоставленных данных на сайте ведомства, он может обратиться в приемную комиссию того выбранного образовательного заведения или непосредственно в директорат профобразования, номер которого есть на сайте МОН.

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