Скачать
Понедельник, 29.04.2019
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской

В МОН предложили отбирать научные степени за плагиат

В МОН предложили отбирать научные степени за плагиат
14:52 Сегодня Телеграф Фото: МОН

Новости Украины: В Минобразовании предлагают отменять решение о присуждении научного степени в случае выявления в диссертации плагиата, фабрикации, фальсификации или нарушений.

Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект Порядка отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени, разработанный Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования. Документ обнародован на сайте Минобразования.

"Порядок определяет процедуру обжалования и отмены решения специализированного ученого совета (специализированного совета по присуждению степени доктора искусства) о присуждении ученой степени в случае выявления в диссертации (научном докладе) академического плагиата, фабрикации, фальсификации, нарушений академической чесности, определенных законодательством о высшем образовании, или других нарушений во время публичной защиты научных достижений в форме диссертации (научного доклада)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие Порядка предоставит Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования важный инструмент для реализации политики академической честности.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины решили напомнить выпускникам о плюсах профтехнического образования. Начиная с 29 апреля на сайте Министерства действует отдельный раздел, в котором опубликовано несколько видеоинструкций для выпускников. В них представительница ведомства объясняет, как правильно подать документы в техучилище, сколько времени уйдет на приобретение всех необходимых знаний в стенах образовательного заведения, какие предметы изучаются и пр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобразования, МОН, Плагиат, Отмена, Фабрикация, Диссертация, Выявление, Научная степень.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь