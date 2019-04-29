В МОН предложили отбирать научные степени за плагиат

Новости Украины: В Минобразовании предлагают отменять решение о присуждении научного степени в случае выявления в диссертации плагиата, фабрикации, фальсификации или нарушений.

Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект Порядка отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени, разработанный Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования. Документ обнародован на сайте Минобразования.

"Порядок определяет процедуру обжалования и отмены решения специализированного ученого совета (специализированного совета по присуждению степени доктора искусства) о присуждении ученой степени в случае выявления в диссертации (научном докладе) академического плагиата, фабрикации, фальсификации, нарушений академической чесности, определенных законодательством о высшем образовании, или других нарушений во время публичной защиты научных достижений в форме диссертации (научного доклада)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие Порядка предоставит Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования важный инструмент для реализации политики академической честности.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины решили напомнить выпускникам о плюсах профтехнического образования. Начиная с 29 апреля на сайте Министерства действует отдельный раздел, в котором опубликовано несколько видеоинструкций для выпускников. В них представительница ведомства объясняет, как правильно подать документы в техучилище, сколько времени уйдет на приобретение всех необходимых знаний в стенах образовательного заведения, какие предметы изучаются и пр.