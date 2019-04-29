Украинские воины получили "миротворческие писанки" (Видео)

Новости Украины: Праздничные сувениры от детей с разных уголков мира успели доставить воинам до наступления Пасхи.

Специальные авторские подарки были собраны и переданы воинам в рамках организованной акции "Миротворческая писанка защитникам Украины".

Всеукраинская лига украинских женщин организовала данный флеш-моб по всему миру. Об этом сообщил начальник службы по вопросам военного духовенства управления по работе с личным составом ГУ НГУ Александр Издебский. В этом вопросе также помогали представители Национальной гвардии Украины.

В рамках инициативы были собраны писанки с разных уголков мира. Сами организаторы признались, что не ожидали такой активности. "Ми не ожидали, что так много детей пришлют свои работы (...). Это дети из Канады, США, Украины, Японии", - рассказывает Александр Издебский.

Также вместе с пасхальным сувениром дети отправили видеообращения, адресованное воинам. В них ребята поздравляли бойцов с наступающими праздниками, читали стихи и даже им посвятили песенные номера и сценки. В ответ на это солдаты записали не менее душевное видеописьмо, в котором благодарят юных патриотов. При этом у каждого из солдат в руках были те самые рукотворные пасхальные крашанки.

После передачи подарков военный капелан также поблагодарил гвардийцев за доблестное выполнение своего долга защищать Украину. "Молюсь, чтобы вы все вернулись живыми и верю в победу. Христос воскрес, воскреснет и Украина!", - добавил отец Дионисий в конце встречи.