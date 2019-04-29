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Порошенко заявил о намерении отправиться в ВСУ 6 мая

Порошенко заявил о намерении отправиться в ВСУ 6 мая
22:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 6 мая отправиться к украинским военнослужащим, потому что он - Верховный главнокомандующий.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен 6 мая отправиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины.

"Армия будет наращивать свою мощь, и 6 мая я еду в Вооруженные силы Украины, потому что я – Верховный главнокомандующий. И у нас будут продолжаться те шаги, которые мы должны совершить до конца моей каденции", - сказал П.Порошенко во время встречи с представителями культурной, общественной и бизнес сферы Львовской области в Украинском католическом университете в понедельник.

Он также напомнил, что подпишет закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, как только к нему поступит документ от главы Верховной Рады.

"И правительство остается наше, украинское, и Степан Кубив (первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли – прим. ред) – мощный и достойный представитель этого правительства. И команда наша будет сохранена", - подчеркнул П.Порошенко.

Ранее сообащлось, что президент Петр Порошенко выразил благодарность украинцам за пять лет пребывания на посту главы Украинского государства. При этом он не исключил, что еще вернется на пост президента в будущем. Глава государства также убежден, что совместными усилиями украинцев удастся защитить полученные за последние пять лет достижения.

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ВСУ, Петр Порошенко, Президент Украины, Визит, Украинские военные.
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