Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко во Львове поблагодарил украинский народ за то, что он подарил ему счастье быть лидером украинского государства 5 лет.

Президент Петр Порошенко выразил благодарность украинцам за пять лет пребывания на посту главы Украинского государства. Об этом он заявил во время выступления в Шевченковском гаю во Львове.

Мероприятие транслировали вживую украинские информационные телеканалы.

"Я благодарю, что мой народ, украинский народ подарил мне большое счастье быть лидером этого великого государства и этой великой нации эти пять лет", - отметил Порошенко.

При этом он не исключил, что еще вернется на пост президента в будущем. Глава государства также убежден, что совместными усилиями украинцев удастся защитить полученные за последние пять лет достижения.

"Мы будем делать все возможное, чтобы защитить наши достижения, а нам есть что защищать. Нам совместно надо защитить нашу армию, нам совместно надо защитить нашу церковь, нам совместно надо защитить наш язык", - подчеркнул он и добавил, что защищать также нужно децентрализацию, инвестиционный климат, электронные закупки.

Как сообщалось, 21 апреля в Украине прошло повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Официальные окончательные результаты второго тура ЦИК должна объявить 30 апреля. По предварительным данным, победу одержал Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,22% украинских избирателей или 13 млн 541 тысяча 528 граждан. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей или 4 млн 522 тысячи 450 граждан.