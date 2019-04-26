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Пятница, 26.04.2019
В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
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В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины

В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
18:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ЦИК на заседании 30 апреля, ориентировочно с 12.00, объявит результаты выборов президента Украины.

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник, 30 апреля, ориентировочно в 12.00, начнет заседание, на котором будут объявлены окончательные результаты выборов президента Украины.

"30 апреля, ориентировочно в 12.00, состоится заседание Центральной избирательной комиссии…, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины", - сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу.

Ранее заместитель главы ЦИК Евгений Радченко пояснил, что Центризбирком до утра 30 апреля ожидает ответ от судов о возможном обжаловании результатов выборов президента Украины, после чего сможет, согласно процедуре, приступить к окончательному установлению результатов выборов.

ЦИК официально объявила результаты выборов за границей

"Мы обратились в суды и дали им время до 9.00 30 апреля предоставить информацию об отсутствии или наличии исков, рассмотренных или нерассмотренных, которые могут повлиять на результаты голосования. Если всё "чисто", то мы будем выходить на заседание (по официальному установлению результатов выборов – Ред.)", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

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ЦИК, Итоги выборов, Выборы 2019: Второй тур.
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