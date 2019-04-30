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ДТП с украинцами в ​​России: в МИД рассказали подробности

ДТП с украинцами в ​​России: в МИД рассказали подробности
10:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В результате ДТП в Орловской области пострадало 15 граждан Украины, 12 из них уже могли оставить местную больницу.

В ДТП, произошедшем в Орловской области (РФ), при столкновении "КамАЗа" и пассажирского автобуса пострадали 15 граждан Украины, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его данным, один пассажир в тяжелом состоянии находится в райбольнице, еще двое – в Орловской областной больнице. Другим пострадавшим оказали медицинскую помощь и разрешили покинуть медучреждение.

В.Кирилич отметил, что всего в автобусе находилось 52 граждан Украины.

"Консул поддерживает постоянную связь с дежурными УМВД и МЧС. Родственников пострадавших проинформировали", - добавил он.

В России автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, много пострадавших

По информации Главного управления МЧС по Орловской области, сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Кромском районе на 423-й км автотрассы М-2 поступило после полуночи.

Медики осмотрели 21 пострадавшего в столкновении рейсового автобуса и грузового автомобиля под Орлом, помощь понадобилась пяти из них.

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ДТП, Авария, МИД, Украинцы, Происшествие.
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