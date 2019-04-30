В МОН отметили, что вступительная кампания в вузы в 2019 году будет короче

Новости Украины: В Минобразования напомнили абитуриентам, что сроки вступительной кампании в 2019 году будут короче, чем в 2018 году для того, чтобы поступающие смогли отдохнуть

Государственный эксперт директората высшего образования и образования взрослых Анжелика Керничная в эфире одного из телеканалов рассказала, что сроки вступительной кампании в 2019 году будут короче, чем в предыдущем. Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы у абитуриентов было время на отдых летом перед учебой.

Чиновница рассказала, что сроки вступительной кампании в этом году будут компактнее. Регистрация электронных кабинетов для поступающих начнется 1 июля.

В Минобразования напомнили, что подача заявлений и документов начнется 1 июля и продлится до 22 июля для поступающих по результатам внешнего независимого оценивания и творческих конкурсов.

А уже с 16 июля смогут подать абитуриенты, которые поступают по вступительным экзаменам и собеседованию. По прогнозам Керничной, до 1 августа основной этап вступительной кампании будет завершен. После этого срока, начнется зачисление поступающих на места государственного заказа.

Ранее, министр образования Украины Лилия Гриневич рассказала, что Активная фаза вступительной кампании продлится весь июль. 1 июля - старт регистрации электронного кабинета, 10 июля - старт приема заявлений и документов, с 1 по 10 июля - проведение творческих конкурсов, 16 июня в 18:00 официально закончится подачи заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов. До 22 июня в 18:00 - подачи заявлений поступающих только по сертификату ВНО. В последствии, 26 июля состоится обнародования рейтингового списка поступающих, а до 31 июля абитуриенты должны будут принести свои документы в выбранные вузы. До 1 августа 12:00 продлится зачисления на бюджет. Сроки вступления в магистратуру на специальности, где нет ЕГЭ, будут более гибкими.