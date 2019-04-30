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В МОН отметили, что вступительная кампания в вузы в 2019 году будет короче

В МОН отметили, что вступительная кампания в вузы в 2019 году будет короче
13:46 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Минобразования напомнили абитуриентам, что сроки вступительной кампании в 2019 году будут короче, чем в 2018 году для того, чтобы поступающие смогли отдохнуть

Государственный эксперт директората высшего образования и образования взрослых Анжелика Керничная в эфире одного из телеканалов рассказала, что сроки вступительной кампании в 2019 году будут короче, чем в предыдущем. Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы у абитуриентов было время на отдых летом перед учебой.

Чиновница рассказала, что сроки вступительной кампании в этом году будут компактнее. Регистрация электронных кабинетов для поступающих начнется 1 июля. 

В Минобразования напомнили, что подача заявлений и документов начнется 1 июля и продлится до 22 июля для поступающих по результатам внешнего независимого оценивания и творческих конкурсов. 

А уже с 16 июля смогут подать абитуриенты, которые поступают по вступительным экзаменам и собеседованию. По прогнозам Керничной, до 1 августа основной этап вступительной кампании будет завершен. После этого срока, начнется  зачисление поступающих на места государственного заказа.

ВНО - 2019: абитуриентов ждут две основные новации

Ранее, министр образования Украины Лилия Гриневич рассказала, что Активная фаза вступительной кампании продлится весь июль. 1 июля - старт регистрации электронного кабинета, 10 июля - старт приема заявлений и документов, с 1 по 10 июля - проведение творческих конкурсов, 16 июня в 18:00 официально закончится подачи заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов. До 22 июня в 18:00 - подачи заявлений поступающих только по сертификату ВНО. В последствии, 26 июля состоится обнародования рейтингового списка поступающих, а до 31 июля абитуриенты должны будут принести свои документы в выбранные вузы. До 1 августа 12:00 продлится зачисления на бюджет. Сроки вступления в магистратуру на специальности, где нет ЕГЭ, будут более гибкими.

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Абитуриенты, Вступительная кампания, МОН, Сроки, Поступление в вузы, Срок поступления сократили.
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