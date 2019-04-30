В Чехии судят десантника за терроризм в рядах "Л/ДНР"

Новости Украины: Гражданин Чехии может получить пожизненное заключение за ведение боевых действий на Донбассе в рядах террористов.

В Чехии завершается суд по делу солдата вооруженных сил, обвиняемого в терроризме за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на востоке Украины, ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает Idnes, передает УНН.

В суде города Пардубице 29 апреля состоялось очередное слушание. Суд заслушал десантника и офицера Генерального штаба армии Чехии Иво Зелинку, который указал на Эшту. По утверждению стороны обвинения, военнослужащий в течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у сепаратистов, в частности, ухаживал за оружием, а также принимал участие в обстрелах.

"Со своими коллегами мы обнаружили его анонимный профиль в Интернете, где были фотографии, которые наглядно демонстрируют его пребывания в Украине. Он был их у культовых памятников в полном обмундировании российской армии со своим личным оружием АК-74", - сказал Зелинка.

Согласно материалам дела, обвинение подсудимого началось в 2016 году. Тогда был проведен тендер на 43-й воздушно-десантный батальон в Хрудиме, куда хотел вступать Эшту. Однако при отборе ему не удалось пройти психологическое тестирование, его перевели в артиллерийский полк, где он был поваром.

По обвинению в терроризме Эшту может получить от 12 до 20 лет в тюрьме, или даже пожизненный срок. По предварительной информации, приговор объявят 17 мая.