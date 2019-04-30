Антипасха или Фомино воскресенье 5 мая: Значение и история праздника

Новости Украины: Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного перерыва возобновляются венчания.

В первое воскресенье после Пасхи празднуется Антипасха или Фомино воскресенье. В 2019 году этот день припал на 5 мая. Этот праздник имеет еще одно название - Красная горка.

Антипасха означает "вместо Пасхи" или "противоположный Пасхе" - это как обращение к прошедшему празднику и повторение его на восьмой день.

Другое название дня - Фомино воскресенье звучит так в честь чуда уверения апостола Фомы. Смерть Иисуса Христа произвела на апостола Фому очень сильное впечатление, он не мог поверить, что Господь может воскреснуть.

Именно на восьмой день после Воскресения Иисус Христос явился апостолу Фоме и показал ему свои раны. После этого он воскликнул: "Господь мой и Бог мой!". Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в его Божество.

Кроме того, начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного перерыва возобновляются венчания. Примечательно, что во времена Киевской Руси именно на этот день, который тогда называли Красной горкой, приходилось больше всего свадеб.