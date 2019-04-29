Реакция Епифания на вынесение Пасхального послания на Фанаре на украинском

Новости Украины: Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает выражением уважения к ПЦУ звучание Пасхального послания Вселенского Патриарха на украинском

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что вынесение Патриаршего послания на украинском языке во время праздничного Богослужения на Фанаре означает уважение к Православной церкви Украины. Об этом Епифаний написал в Twitter.

"Звучание Пасхального послания Вселенского Патриарха на украинском - это уважение к Поместной Украинской Православной Церкви, ко всем украинцам, которые стали на путь объединения в единой Церкви. Это хороший знак, свидетельствующий о правильности нашего с вами пути к Богу", - написал Епифаний.

Звучання Великоднього послання Вселенського Патріарха українською – це повага до Помісної Української Православної Церкви, до всіх українців, які стали на шлях об’єднання в єдиній Церкві. Це добрий знак, що свідчить про правильність нашого з вами шляху до Бога. https://t.co/HL3GouCgHg — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 29 апреля 2019 г.

Напомним, 28 апреля во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание провозглашалось и на украинском языке. По официальнм данным МВД, в массовых мероприятиях по случаю Пасхи приняли участие свыше 6 миллионов украинцев во всех регионах Украины.