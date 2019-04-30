Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов в ЦИК

Новости Украины: Владимир Зеленский отметил символизм в дате оглашения результатов выборов президента Украины.

Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за доверие и пообещал трудиться ради них по совести по примеру Джорджа Вашингтона.

Его видеообращение обнародовано в Facebook.

"Сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявил результаты президентских выборов. Я еще раз всех благодарю за поддержку", - сказал избранный президент.

Он добавил, что в этой дате есть определенный символизм, поскольку в этот день 230 лет тому назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона.

"Я не сравниваю себя с этим выдающимся политическим деятелем - пока рано, но, если вы не против, я его процитирую: "Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, называемого совестью ". Вот это я вам, украинцы, всем обещаю: несмотря на ваш выбор, обещаю трудиться, обещаю вас не подвести ", - заявил избранный президент.

Во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента Украинского государства, объявили в Центральной избирательной комиссии во вторник.