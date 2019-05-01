Приметы и обряды на 1 мая – День святого Кузьмы

Новости Украины: В народном календаре эта дата получила названия Кузьма огородник.

Известно, что в этот день старались посадить свеклу и морковь. Утром 1 мая перед посевом хозяйка подходила к колодцу и сбрызгивала семена родниковой водой. После этого бросала в колодец медные монеты – это предвещало богатый урожай, согласно древним славянским верованиям. В некоторых деревнях 1 мая также ходили на реку тайком три ночи подряд, дожидались рассвета и опускали в воду семена для того чтобы никто посевы не сглазил.

В народе верили, что святой Козьма беспокоился о том, чтобы крестьяне не испытывали голода и даже при жизни постоянно помогал нуждающимся. Именно поэтому, он защищает посевы от холодов и сухостоев. Неудивительно, что Козьме 1 мая молились о богатом урожае.

Говорят, если этот день теплым выдавался, вторая половина мая холодной была: "На Кузьму в рубашке пахать - в шубе сеять". А первая майская гроза, согласно поверью, достаток намывала. Поэтому, заслышав громовые раскаты, молодежь на улицу спешила, чтоб удачу поймать, а старики, за счастьем уже не гнавшиеся, лишь крестились да приговаривали: "Пошли, Господи, тихую воду и теплую росу".

Впрочем, не часто на 1 мая небо тучами затягивало, а если и налетала гроза, то надолго не задерживалась, уступая место теплу и солнцу. И тогда, пользуясь случаем, торопились деревенские хозяйки на свои огороды, чтобы посадкой моркови и свеклы заняться. А коли на Кузьму зацветали фиалки, то вдобавок к этому сеяли редис, петрушку, укроп, а кое-кто и лук высаживал. Мужикам на огороде строго-настрого запрещалось появляться, ведь всем тогда было известно: "Что мужик не посеет, в цвет пойдет, а плода не даст". Да и вообще все огородные работы полагалось делать скрытно, помня о том, что "чужой взгляд завистлив, а зависть, что ржавчина, весь урожай поедом съест".

Можно, конечно, и посмеяться над подобными суеверными страхами, но людям, которые лишь тем и жили, что земля родила, было не до смеха. К делу своему они со всей серьезностью подходили, помня и о заветах отцов своих, и ко всему новому присматриваясь да прислушиваясь. Вот и появлялись осенью в закромах самых рачительных хозяев не только репа с картошкой, но и заморские баклажаны.

Народные приметы

Зацвела ольха – пора гречиху сеять

Кукушка долго кукует – тепло придет, а холод отойдет Идет дождь – можно смочить волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти

Если человек родился 1 мая, то всю жизнь он будет оставаться преданным своей земле и станет о ней заботиться

По приметам в день святого Кузьмы, должны раскрыться почки у ольхи, вербы, малины

Если погода теплая, то вторая половина месяца будет холодной

Черемуха зазеленела – можно садить ранний картофель. Также это относится к свекле и моркови. В народе даже говорили: "На Кузьму сей морковь и свеклу".

Когда высаживали семена и рассаду, то загадывали желание. Если посадка дала всходы, значит, желание сбудется

Ива-бредина и фиалка цветет 1 мая – пора сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку.

Дождь идет – примета к тому, что будет рожь хорошо расти

Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной

Первый день мая холодный – значит, в конце месяца будет очень тепло

Если в мае холодно – год будет хлебородным

Дожди в начале мая приводят к лучшему росту хлеба Зацвела фиалка – пора сеять семена.