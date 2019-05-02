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"Никто не привлечен к ответственности": миссия ООН о расследованиях в Одессе

"Никто не привлечен к ответственности": миссия ООН о расследованиях в Одессе
15:28 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Фото: www.unian.net

Новости Украины: Миссия ООН обнародовала выводы по поводу расследований преступлений пятилетней давности в Одессе во время митингов 2 мая.

И результаты мониторинга оказались неутешительными для представителей украинской власти. Как считают участники миссии, украинская сторона не провела эффективных расследований, а виновных в преступлениях и гибели почти 50 человек так и не нашли.

Данные мониторинга были опубликованы в справке "Ответственность за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014 года в Одессе" и выложены на сайте представительства ООН в Украине. Согласно тексту обнародованной информационной справки, наблюдение за процессом расследований совершенных преступлений 2 мая в Одессе миссия ООН вела с первого года после трагических событий.

И по истечению пяти лет, как считают представители организации, лишь одно дело находится на рассмотрении суда за убийство сторонника федерализации и 4 дела об обвинении бывших сотрудников ГУ МВД Украины и ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям также рассматриваются в суде. Лица, причастные к убийству пятерых мужчин в центре города, до сих пор не найдены, утверждают представители миссии.

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В документе подчеркивается важность обеспечения справедливости для 48 жертв столкновений и почти 250 человек, которые получили ранения во время трагических событий. "Пять лет спустя никто не привлечен к ответственности за убийство шести и насильственную смерть 42 человек. Некоторые уголовные производства (...) застряли на этапе досудебного расследования, другие - на этапе судебного разбирательства, из чего можно предположить об отсутствии со стороны властей реальной заинтересованности в обеспечении справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности", - говориться в информационной справке.

Участники Мониторинговой группы также отмечают, что и в тех делах, которые сегодня "зависли" в суде, не наблюдается особого прогресса. То самое единственное дело об убийстве одного из групп столкновений представители суда еще не рассматривали. В качестве дополнительных источников информации для составления ответа в миссии использовали интервью со свидетелями событий пятилетней давности, жертвами столкновений и их представителями, а также мониторинг судебных заседаний и решений суда.

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Одесса, Митинг, ООН, Суд, Убийство, Жертвы, Столкновения, Мониторинг, Миссия, Расследование, Группа, 2 мая, 2014 год.
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