Смертельный уик-енд: за шесть дней праздников случилось 3,6 тысяч ДТП

Новости Украины: С 26 апреля и по 1 мая сотрудниками Нацполиции было зафиксировано 3,6 тысяч ДТП, в которых погибло 55 человек.

Длительный праздничный "уик-энд" для некоторых жителей Украины оказался трагическим. Как сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины, за шесть дней выходных среди зафиксированных ДТП были и смертельные случаи, в 255 человек получили травмы.

Таким стал результат "Недели безопасности дорожного движения". В 300 из 3,6 тысячах зафиксированных дорожно-транспортных происшествий их участники получили травмы разной степени тяжести. В общей сложности за период с 26 апреля по 1 мая полицейские по всей Украине составили более 44 тысяч протоколов о нарушении правил дорожного движения.

Особое внимание во время праздников уделяли физическому состоянию водителей. Так, из общего количества установленных правонарушений более 2300 случаев связанных с управлением транспортных средств под влиянием алкогольных и наркотических веществ, в более 6 тысяч нарушениях водители превышали допустимую скорость, и почти в ста зафиксированных случаях участники движения провоцировали опасную обстановку на дороге во время движения. Почти 4 тысячи "смельчаков" сели за руль автомобиля без документов.

Согласно законодательству, за вождение транспортным средством без прав водителю грозит штраф в размере 10,2 тыс. грн. В случае повторного такого инцидента нарушитель обязан будет оплатить штраф в четырехкратном размере от предыдущей "нормы". За вождение в нетрезвом виде водителю "светит" штраф в размере от 17 тысяч гривен. В зависимости от тяжести нарушения и его повторной фиксации водитель обязуется оплатить штраф более 50 тысяч гривен. Также в подобных случаях представители полиции могут отобрать права сроком от 2 до 3 лет.