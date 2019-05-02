Украинцам станет сложнее перейти на автономное отопление

Новости Украины: Согласно вступившему с первого мая закону о жилищно-коммунальных услугах, право на переход от центрального на автономное отопление для граждан станет зависимым.

Сможет ли житель многоэтажки отказаться от центрального отопления и установить в своей квартире бойлер, зависит от того, сколько процентов соседей уже успели перейти на автономное отопление и горячее водоснабжение.

Новые нормы и права на переход в режим самостоятельного обогрева жилища регламентирует закон о ЖКУ, вступивший в силу с 1 мая. Начиная со вчерашнего дня установка бойлера и котла возможно лишь в случае перехода 50% и больше количества проживающих в доме жителей на "автономку". Такие правила содержаться в проекте порядка отключения от централизованной подачи тепла и горячей воды. Информация доступна на сайте Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

И даже в случае наличия необходимого количества единомышленников, до перехода на автономное отопление нужно будет пройти непростой бюрократический путь. Так, в оформлении заявки инициатор отключения от центральной подачи тепла и горячей воды обязан будет объяснить причину своего решения и назвать альтернативную замену источника тепла. Документ следует передать в местные органы власти. Последние, в свою очередь, обязаны опубликовать список домов, где уже более половины жильцов квартир отрезаны от общей трубы.

Также в комиссии, принимающей заявки, должны выдвинуть свои рекомендации по поводу технических особенностей отключения, как и где собирать технические условия для составления проектной документации, а все материальные и физические расходы в процессе решения данных вопросов лягут на инициатора отказа от централизованной подачи тепловых ресурсов.