СБУ не взаимодействует с Медведчуком в вопросе освобождения узников Кремля

Новости Украины: В СБУ заявили, что не взаимодействуют с Медведчуком в вопросе освобождения заложников и политзаключенных.

Служба безопасности Украины не взаимодействует с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком в вопросе освобождения украинских заложников и политзаключенных.

Такое утверждение содержится в ответе Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ на информационный запрос УНИАН относительно выполнения поручения президента Украины Петра Порошенко, который публично поручил СБУ рассмотреть целесообразность дальнейшего участия Медведчука в переговорах по освобождению заложников в РФ.

"На сегодняшний день Служба безопасности Украины по вопросам освобождения заложников и политзаключенных с Медведчуком В.В. не взаимодействует", - говорится, в частности, в ответе.

При этом в СБУ подчеркивают, что Медведчук к переговорному процессу по освобождению заложников был привлечен бывшим председателем СБУ Валентином Наливайченко в 2014 году.