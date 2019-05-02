Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Плата за размещение е-записей: Минздрав опроверг очередной фейк

Плата за размещение е-записей: Минздрав опроверг очередной фейк
23:00 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Минздрав опровергает фейк о платных электронных записях о медосмотрах.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что информация о введении платы за электронные записи о медосмотрах не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 2 мая, в интернете активно распространяется информация о введении платы за размещение электронных записей на сайте Минздрава Украины о прохождении медицинского осмотра. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минздрав не принимал никакого решения для введения такой платы.

"Руководство Минздрава Украины обращается к руководителям всех медицинских учреждений, предоставляющих услуги медицинских осмотров для кандидатов в водители, периодические медосмотры водителей, людей, владеющих оружием, и декретированных лиц - воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли и других - воздержаться от оплаты якобы размещения электронных записей о прохождении лицом медицинского осмотра на сайте Минздрава Украины, а также об издании бланке формы первичной учетной отчетности", - отмечается в сообщении.

Супрун рассказала, как соцсети влияют на психику людей

В Минздраве отмечают, что обращение к руководству медучреждений по оплате за техническое сопровождение каждой такой записи произошло по собственной инициативе ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий" и не было согласовано с министерством.

По данному факту ведомство инициировало проведение комиссионной проверки на государственном предприятии для выяснения обстоятельств и оснований для этого обращения. О результатах такой проверки Минздрав обещает сообщить отдельно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Медосмотр, Фэйк, Электронные записи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь