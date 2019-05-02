Плата за размещение е-записей: Минздрав опроверг очередной фейк

Новости Украины: Минздрав опровергает фейк о платных электронных записях о медосмотрах.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что информация о введении платы за электронные записи о медосмотрах не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 2 мая, в интернете активно распространяется информация о введении платы за размещение электронных записей на сайте Минздрава Украины о прохождении медицинского осмотра. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минздрав не принимал никакого решения для введения такой платы.

"Руководство Минздрава Украины обращается к руководителям всех медицинских учреждений, предоставляющих услуги медицинских осмотров для кандидатов в водители, периодические медосмотры водителей, людей, владеющих оружием, и декретированных лиц - воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли и других - воздержаться от оплаты якобы размещения электронных записей о прохождении лицом медицинского осмотра на сайте Минздрава Украины, а также об издании бланке формы первичной учетной отчетности", - отмечается в сообщении.

В Минздраве отмечают, что обращение к руководству медучреждений по оплате за техническое сопровождение каждой такой записи произошло по собственной инициативе ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий" и не было согласовано с министерством.

По данному факту ведомство инициировало проведение комиссионной проверки на государственном предприятии для выяснения обстоятельств и оснований для этого обращения. О результатах такой проверки Минздрав обещает сообщить отдельно.