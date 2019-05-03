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Приметы и обряды на 3 мая – День Федора

Приметы и обряды на 3 мая – День Федора
08:09 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Православная церковь 3 мая почитает преподобного Феодора Трихина, родившегося в Константинополе.

Известно, что в день Федора люди обращались к своим предкам. Была распространена традиция 3 мая ходить на кладбище, причитать, плакать и окликать родственников, которых уже нет в живых. Никаких важных дел на 3 мая обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб. Это было время, предназначенное исключительно для поминовения умерших людей, и веселиться – значит, навлечь на себя беду.

Кстати, в старину праздник называли Родовыми угорьями, окликанием родителей. Говорили о том, что именно в день Федора умершие тоскуют о былой жизни и хотят увидеться с родными и близкими. Поговаривали, что в этот день открываются небеса, и души вылетают в мир живых, что позволяет людям видеться с покойниками. Так что, утром 3 мая старые женщины отправлялись на кладбище и начинали там голосить, причем, они должны были произносить определенные слова. Они заключались в том, что родных просили выглянуть из своих могил и потешить людей добрым словом. Также 3 мая обязательно нужно было накрыть обильный и богатый стол, чтобы предкам на том свете было хорошо. Также умершие должны увидеть, что в их доме все мирно и спокойно, а потому, в этот день нельзя было ссориться.

Кроме того, 3 мая носило определенный смысл для рыбаков, поскольку в этот день категорически воспрещалось забрасывать сети и ловить рыбу, которая в данное время метила икру. Народ видел, что, если через 3-4 дня рыба расходится, то можно сеять раньше. Если же плотва остается в стае на неделю и дольше, то с сеянием стоит подождать.

Обязательно 3 мая ставили на краю села стол, стелили белоснежную скатерть и на ней оставляли хлеб-соль, помолившись о хорошем урожае. Обязательно зажигали свечи, ранее принесенные из церкви. Также освящали друг друга и молились об успехах в работе.

Знаменательные события в истории: 3 мая 2019 года

Народные приметы

Пласт сухой – примета к тому, что не будет в этом году богатого урожая

В этот день следили за тем, что вперед вырастет – трав или рожь – то и принесет богатый урожай

Много шишек на елях – примета 3 мая к тому, что хлеб хорошо уродится. Урожай ржи принято было определять по сосне.

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